Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Auto

Meinerzhagen (ots)

Diebe entwendeten in der Nacht zu Montag in der Hahnenbecke einen grauen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen MK-C5676. Wer hat die Täter gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

