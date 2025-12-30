Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe stehlen Auto
Meinerzhagen (ots)
Diebe entwendeten in der Nacht zu Montag in der Hahnenbecke einen grauen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen MK-C5676. Wer hat die Täter gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)
