PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Sportgeschäft

Hemer (ots)

Einbrecher haben sich über die Feiertage Zugang zu einem Sportgeschäft an der Hauptstraße verschafft. Zwischen dem 23.12., 19 Uhr, und 29.12., 13 Uhr, hebelten sie eine Tür auf, durchsuchten die Geschäftsräume und entwendeten Sportgeräte. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:38

    POL-MK: Mutmaßliches Rennen gegen die Zeit: Polizisten beschlagnahmen Auto

    Menden (ots) - Polizisten auf Streifenfahrt bemerkten Heiligabend, 2 Uhr, einen Autofahrer, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hämmerstraße unterwegs war. Weil sich aufgrund der dokumentierten rücksichtlosen Fahrweise der Verdacht eines sog. Alleinrennens ergab, hielten die Beamten den 21-jährigen Mendener an und beschlagnahmten u.a. seinen ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:01

    POL-MK: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer reißt Polizistin Haare aus

    Plettenberg (ots) - Weil er sich bei einer Kontrolle nicht ausweisen wollte, griff ein Mann aus Finnentrop vergangenen Donnerstag Polizeibeamte an. Unter anderem riss er einer Polizistin Haare aus. Eine Polizeistreife hatte den 33-Jährigen gegen 1.45 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise auf dem Kilian-Kirchhoff-Damm bemerkt. Zwar hielt er zur Kontrolle an, verhielt ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:00

    POL-MK: Einbruch im Waschpark

    Kierspe (ots) - Zwei unbekannte Täter trieben am 26.12., um 8.10 Uhr, am Waschpark auf der Volmestraße ihr Unwesen. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie sie mehrere Waschautomaten aufbrechen und sich auch gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt verschaffen. Dabei richteten sie Sachschaden an. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine. Täterbeschreibung: 1. Person: männlich, helle Hose, Nietengürtel, graue Jacke, Rucksack, Kapuze 2. Person: männlich, Nike ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren