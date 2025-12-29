Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch im Waschpark
Kierspe (ots)
Zwei unbekannte Täter trieben am 26.12., um 8.10 Uhr, am Waschpark auf der Volmestraße ihr Unwesen. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie sie mehrere Waschautomaten aufbrechen und sich auch gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt verschaffen. Dabei richteten sie Sachschaden an. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine. Täterbeschreibung: 1. Person: männlich, helle Hose, Nietengürtel, graue Jacke, Rucksack, Kapuze 2. Person: männlich, Nike Turnschuhe, graue/dunkle Jacke, Kapuze, Rucksack. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
