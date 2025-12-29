PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch im Waschpark

Kierspe (ots)

Zwei unbekannte Täter trieben am 26.12., um 8.10 Uhr, am Waschpark auf der Volmestraße ihr Unwesen. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie sie mehrere Waschautomaten aufbrechen und sich auch gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt verschaffen. Dabei richteten sie Sachschaden an. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine. Täterbeschreibung: 1. Person: männlich, helle Hose, Nietengürtel, graue Jacke, Rucksack, Kapuze 2. Person: männlich, Nike Turnschuhe, graue/dunkle Jacke, Kapuze, Rucksack. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

