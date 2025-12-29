PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handy-Diebstahl gescheitert

Menden (ots)

Am 23.12., gegen 17.30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Telekommunikationsgeschäft an der Hauptstraße. Unvermittelt riss er ein ausgelegtes Handy aus der Halterung und rannte aus dem Geschäft. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Der Täter entkam über die Wasserstraße. Auf seiner Flucht fiel allerdings seine Beute zu Boden, wurde beschädigt und blieb zurück. Der Dieb war männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, etwa 160-165 cm groß, trug einen dunklen Vollbart, war dunkel bekleidet, trug eine weiße Mütze mit Brillenapplikation sowie weiße Schuhe. Hinweise zum Fall nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)

