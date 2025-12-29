Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale auf Seniorenheim-Toilette

Lüdenscheid (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann schloss sich am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages auf der Toilette eines Seniorenzentrums in der Innenstadt ein. Angestellte wandten sich an die Polizei. Die Polizisten wollten ihn aus dem Gebäude bringen. Der Tatverdächtige aus Schalksmühle (47) weigerte sich jedoch. Stattdessen beleidigte er die Beamten, trat und schlug nach ihnen. Die Polizisten überwältigten ihn, nahmen ihn in Gewahrsam und zeigten ihn wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an.

Unbekannte Täter traten in den Abendstunden des 25.12. die Spiegel zweier Fahrzeuge ab, die an der Friedhofstraße geparkt standen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell