Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mutmaßliches Rennen gegen die Zeit: Polizisten beschlagnahmen Auto
Menden (ots)
Polizisten auf Streifenfahrt bemerkten Heiligabend, 2 Uhr, einen Autofahrer, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hämmerstraße unterwegs war. Weil sich aufgrund der dokumentierten rücksichtlosen Fahrweise der Verdacht eines sog. Alleinrennens ergab, hielten die Beamten den 21-jährigen Mendener an und beschlagnahmten u.a. seinen Führerschein und seinen Audi A1. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (dill)
