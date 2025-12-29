Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer reißt Polizistin Haare aus

Plettenberg (ots)

Weil er sich bei einer Kontrolle nicht ausweisen wollte, griff ein Mann aus Finnentrop vergangenen Donnerstag Polizeibeamte an. Unter anderem riss er einer Polizistin Haare aus.

Eine Polizeistreife hatte den 33-Jährigen gegen 1.45 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise auf dem Kilian-Kirchhoff-Damm bemerkt. Zwar hielt er zur Kontrolle an, verhielt sich im Verlauf jedoch völlig unkooperativ. Unter anderem weigerte er sich, sich auszuweisen. Gegen den Versuch der Beamten, ihn nach Papieren zu durchsuchen, leistete er daraufhin Widerstand. Es entstand ein Gerangel, das er nutzte, eine Beamtin in den Schwitzkasten zu nehmen und ihr Haare auszureißen. Es gelang schließlich ihn zu überwältigen und zu fesseln. Hierbei wurden die Beamten fortlaufend durch den Tatverdächtigen beleidigt. Auch der zweite Polizist wurde verletzt.

Es ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Finnentroper unter Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer saß. Daher nahmen die Beamten ihn mit zur Wache und ließen durch einen Arzt mehrere Blutproben entnehmen. Zudem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten zeigten ihn wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell