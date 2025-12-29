PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer reißt Polizistin Haare aus

Plettenberg (ots)

Weil er sich bei einer Kontrolle nicht ausweisen wollte, griff ein Mann aus Finnentrop vergangenen Donnerstag Polizeibeamte an. Unter anderem riss er einer Polizistin Haare aus.

Eine Polizeistreife hatte den 33-Jährigen gegen 1.45 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise auf dem Kilian-Kirchhoff-Damm bemerkt. Zwar hielt er zur Kontrolle an, verhielt sich im Verlauf jedoch völlig unkooperativ. Unter anderem weigerte er sich, sich auszuweisen. Gegen den Versuch der Beamten, ihn nach Papieren zu durchsuchen, leistete er daraufhin Widerstand. Es entstand ein Gerangel, das er nutzte, eine Beamtin in den Schwitzkasten zu nehmen und ihr Haare auszureißen. Es gelang schließlich ihn zu überwältigen und zu fesseln. Hierbei wurden die Beamten fortlaufend durch den Tatverdächtigen beleidigt. Auch der zweite Polizist wurde verletzt.

Es ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Finnentroper unter Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer saß. Daher nahmen die Beamten ihn mit zur Wache und ließen durch einen Arzt mehrere Blutproben entnehmen. Zudem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten zeigten ihn wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:00

    POL-MK: Einbruch im Waschpark

    Kierspe (ots) - Zwei unbekannte Täter trieben am 26.12., um 8.10 Uhr, am Waschpark auf der Volmestraße ihr Unwesen. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie sie mehrere Waschautomaten aufbrechen und sich auch gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt verschaffen. Dabei richteten sie Sachschaden an. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine. Täterbeschreibung: 1. Person: männlich, helle Hose, Nietengürtel, graue Jacke, Rucksack, Kapuze 2. Person: männlich, Nike ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:59

    POL-MK: Handy-Diebstahl gescheitert

    Menden (ots) - Am 23.12., gegen 17.30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Telekommunikationsgeschäft an der Hauptstraße. Unvermittelt riss er ein ausgelegtes Handy aus der Halterung und rannte aus dem Geschäft. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Der Täter entkam über die Wasserstraße. Auf seiner Flucht fiel allerdings seine Beute zu Boden, wurde beschädigt und blieb zurück. Der Dieb war männlich, ca. 20 ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:59

    POL-MK: Randale auf Seniorenheim-Toilette

    Lüdenscheid (ots) - Ein stark alkoholisierter Mann schloss sich am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages auf der Toilette eines Seniorenzentrums in der Innenstadt ein. Angestellte wandten sich an die Polizei. Die Polizisten wollten ihn aus dem Gebäude bringen. Der Tatverdächtige aus Schalksmühle (47) weigerte sich jedoch. Stattdessen beleidigte er die Beamten, trat und schlug nach ihnen. Die Polizisten überwältigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren