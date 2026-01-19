PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Landgraf-Georg-Straße, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am Sonntagmorgen (18.1.), gegen 4.30 Uhr, eine Personengruppe, bestehend aus fünf bis fünfzehn unbekannten Männern, aus bislang unbekannten Gründen die Konfrontation mit einem 21-Jährigen gesucht haben. Hierbei sollen sie den jungen Mann geschlagen und getreten haben, wodurch er Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes erlitt. Der 21-Jährige wurde durch einen Rettungswagen versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Identitäten der noch unbekannten Männer, nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

