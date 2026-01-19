Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Landgraf-Georg-Straße, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am Sonntagmorgen (18.1.), gegen 4.30 Uhr, eine Personengruppe, bestehend aus fünf bis fünfzehn unbekannten Männern, aus bislang unbekannten Gründen die Konfrontation mit einem 21-Jährigen gesucht haben. Hierbei sollen sie den jungen Mann geschlagen und getreten haben, wodurch er Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes erlitt. Der 21-Jährige wurde durch einen Rettungswagen versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Identitäten der noch unbekannten Männer, nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell