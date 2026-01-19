PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Die Polizei in Heppenheim ermittelt nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Weidenklingen" am Freitag (16.01.). Die bisher unbekannten Täter betraten das Haus durch eine Terrassentür und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie dabei auch etwas gestohlen haben, ist bisher noch nicht bekannt. Durch eine Zeugin wurden zur Tatzeit zwei Männer im Bereich des Einfamilienhauses beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Der eine soll größer als 1,80 Meter gewesen sein und hatte einen schwarzen Vollbart. Er soll eine dunkle Mütze und Bomberjacke getragen haben, die übrige Bekleidung wäre schwarz gewesen. Der Zweite wäre kleiner als 1,80 Meter gewesen und hatte schwarze Kopfhörer aufgesetzt. Er hatte dunkle, gewellte Haare und war dunkel gekleidet. Was die beiden mit dem Einbruch zu tun haben könnten, ermittelt die Kriminalpolizei. Gleiches gilt für ein Auto, was bereits am Donnerstag (15.01.) in der Nähe des Tatorts aufgefallen war. Ein Zeuge beschrieb hier ein dunkles Auto der Marke Opel oder VW in Form eines Kombi, dass in einer Einfahrt gestanden hatte. Das Auto hatte ein gelbes Kennzeichen mit schwarzen Zahlen und blauem Europafeld an der linken Seite. Darin sollen drei Männer gesessen haben. Wer außerdem etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die Männer oder das Auto geben kann, wird gebeten sich beim K21/22 in Heppenheim unter 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

