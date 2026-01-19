Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Rimbach (ots)

Einbrecher haben am Samstag (17.01.) Schmuck aus einem Haus in der Guntherstraße gestohlen. Die Besitzer waren an dem Tag für ein paar Stunden (16 bis 21 Uhr) nicht Zuhause, bemerkten den Diebstahl nach ihrer Rückkehr und verständigten daraufhin die Polizei in Heppenheim. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie das Haus und flüchteten danach mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Neben dem gestohlenen Schmuck, richteten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro an. Das K21/22 in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252/706-0 um Hinweise von Zeugen, die in dem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben könnten.

