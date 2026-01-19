PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Durstiger Einbrecher klaut Bierflasche

Viernheim (ots)

Beute der etwas ungewöhnlichen Art machte ein Einbrecher in der Zeit von Samstag, 10.01. bis Samstag, 17.01. in der Straße "Forsthaus Heide". Zuerst hebelte er während der Abwesenheit des Hausbesitzers die Terrassentür auf und betrat dann dadurch das Einfamilienhaus. Gestohlen hat er daraus offenbar lediglich eine Flasche Bier, richtete aber durch sein Vorgehen einen Schaden in Höhe von 2000 Euro an. Mit dem Getränk flüchtete der Dieb dann in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Heppenheim sucht nun nach dem Einbrecher und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

