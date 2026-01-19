PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Donnerstagabend (15.1.), 20 Uhr, und Freitagmorgen (16.1.), 8.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Wixhäuser Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem eine Armbanduhr und Münzen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 09:29

    POL-DA: Breuberg-Sandbach: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

    Breuberg (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstagabend (15.01.) und Freitagmittag (16.01.) einen in einem Hof in der Höchster Straße abgestellten roten Motorroller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 930 JAI. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:23

    POL-DA: Michelstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Michelstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (17.01.), in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 23.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Terrassentür in ein Haus in der Hieronymusstraße ein und entwendeten anschließend unter anderem Schmuck und eine Digitalkamera. Das ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:14

    POL-DA: Rüsselsheim: Sechs Fahrzeuge zerkratzt/Über 20.000 Euro Schaden

    Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Freitag (16.01.) zerkratzte ein Unbekannter den Lack von sechs in der Stahlstraße, der Manganstraße und im Igelweg abgestellten Fahrzeugen. Die Taten fanden teils auf dem Gelände zweier Autohäuser statt. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung insgesamt auf über 20.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren