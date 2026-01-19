Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Donnerstagabend (15.1.), 20 Uhr, und Freitagmorgen (16.1.), 8.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Wixhäuser Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem eine Armbanduhr und Münzen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

