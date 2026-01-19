Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Michelstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (17.01.), in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 23.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Terrassentür in ein Haus in der Hieronymusstraße ein und entwendeten anschließend unter anderem Schmuck und eine Digitalkamera.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

