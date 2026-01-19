Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus/ drei Bewohner leicht verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gegen 00:50 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag (18./19.01.) meldeten die Bewohner einer Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses einen Brand in ihrer Wohnung. Die 34-jährige Frau und das knapp zweijährige Kind wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr von ihrem Balkon gerettet. Der 41-jährige Mann sprang aus einem Fenster und verletzte sich dabei an den Beinen. Alle drei kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die beiden Katzen der Familie wurden ebenfalls gerettet und vorsorglich in eine Tierklinik gebracht. Die weiteren Hausbewohner mussten ebenfalls teilweise von der Feuerwehr gerettet werden und kamen vorübergehend beim DRK-Ortsverein unter. Sie konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu im Nachgang. Angaben zur Schadenshöhe können von hiesiger Seite nicht gemacht werden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

