PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus/ drei Bewohner leicht verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gegen 00:50 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag (18./19.01.) meldeten die Bewohner einer Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses einen Brand in ihrer Wohnung. Die 34-jährige Frau und das knapp zweijährige Kind wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr von ihrem Balkon gerettet. Der 41-jährige Mann sprang aus einem Fenster und verletzte sich dabei an den Beinen. Alle drei kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die beiden Katzen der Familie wurden ebenfalls gerettet und vorsorglich in eine Tierklinik gebracht. Die weiteren Hausbewohner mussten ebenfalls teilweise von der Feuerwehr gerettet werden und kamen vorübergehend beim DRK-Ortsverein unter. Sie konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu im Nachgang. Angaben zur Schadenshöhe können von hiesiger Seite nicht gemacht werden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 05:13

    POL-HP: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Viernheim (ots) - Am Freitag (16.01.) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Straße "Am alten Weinheimer Weg" in Viernheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen befuhr ein VW Golf die Straße stadtauswärts mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 21:23

    POL-DADI: Pfungstadt: Insassen nach Verkehrsunfall eingeklemmt;

    Pfungstadt (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Gemarkung Pfungstadt am Mittwoch, 16.01.2026 gegen 17:40 Uhr auf der Seeheimer Straße kurz vor der Einmündung auf die B 3. Aus noch ungeklärten Umständen kollidierten zwei entgegenkommende Fahrzeuge miteinander. Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass die Türen nicht mehr öffneten und die Insassen durch die Feuerwehr mittels ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 19:48

    POL-DA: Bischofsheim - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

    Bischofsheim (ots) - Am Freitagabend (16.01.), kurz nach 18 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst, sowie die Feuerwehren Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Raunheimer Straße alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in der Küche ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren