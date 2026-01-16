Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt: Insassen nach Verkehrsunfall eingeklemmt;

Pfungstadt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Gemarkung Pfungstadt am Mittwoch, 16.01.2026 gegen 17:40 Uhr auf der Seeheimer Straße kurz vor der Einmündung auf die B 3. Aus noch ungeklärten Umständen kollidierten zwei entgegenkommende Fahrzeuge miteinander. Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass die Türen nicht mehr öffneten und die Insassen durch die Feuerwehr mittels technischen Geräts herausgeholt werden mussten. Die insgesamt drei Insassen der Fahrzeuge wurden zur weiteren Abklärung und Behandlung ihrer Verletzung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Seeheimer Straße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Verkehrsunfallaufnahme bis 19:30 Uhr gesperrt. An den Rettungsmaßnahmen waren 5 Fahrzeuge der Pfungstädter Feuerwehr, drei Rettungswägen und ein Notarztwagen eingesetzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter Telefon 06157 95090 zu melden.

