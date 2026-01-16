Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: 19 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen geahndet

Büttelborn (ots)

Auf der Landstraße 3303 zwischen Büttelborn und Griesheim haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Groß-Gerau eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei der Messung in einem Bereich mit erlaubten 70 km/h hielten sich insgesamt 19 Personen nicht an das vorgeschriebene Tempolimit. Teilweise bezahlten die Autofahrenden an Ort und Stelle ihre Verwarngelder, in den anderen Fällen wurden Anzeigen an die Bußgeldstelle geschrieben. Ein Fahrer hatte es dabei offenbar besonders eilig und wurde mit 114 km/h gemessen, er wird seinen Führerschein für einen Monat abgeben und ein Bußgeld bezahlen müssen.

