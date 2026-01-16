Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Einbruch in Restaurant

Mörlenbach (ots)

In der Nacht zum Freitag (16.01.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Schulstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Lokal und erbeuteten anschließend eine Geldkassette samt Inhalt. Die Ermittler vermuten einen Tatzusammenhang zu dem Einbruch in der gleichen Nacht in den Indoorspielplatz im gleichen Gebäude (wir haben berichtet).

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6197898

