Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Bischofsheim (ots)

Am Freitagabend (16.01.), kurz nach 18 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst, sowie die Feuerwehren Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Raunheimer Straße alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in der Küche ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Berichterstatter: Patricia Spiller (Polizeiführerin vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

