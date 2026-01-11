Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen - Neue Wehrführung gewählt

Celle (ots)

Am 09.01.2026 eröffnete Ortsbrandmeister Holger Meyer um 20:00 Uhr die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Celle-Ortsfeuerwehr Altenhagen. Er begrüßte die Mitglieder, den Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann, den Kreisbrandmeister Volker Prüsse, die Ortsbürgermeisterin Ute Hinterthür und die Gäste der ortsansässigen Vereine.

In seinem Jahresbericht berichtete Holger Meyer von 22 Alarmierungen, davon 19 Einsätze und 3 Alarmübungen.

Neben der Ausbildung mit diversen Diensten und Fortbildungen, kamen auch einige Dienststunden für den Leistungsmarsch zum 90-Jährigen Geburtstag der Feuerwehr zusammen. Insgesamt sind im Jahr 2025 rund 4032 Dienst- und Einsatzstunden zusammengekommen.

Nach den Berichten des Jugendfeuerwehrwartes, des Stadtbrandmeisters, des Kreisbrandmeisters und der Verwaltung stand die Wahl des kompletten Kommandos als Tagesordnungspunkt auf dem Plan.

Malte Gwinner wurde zum neuen Ortsbrandmeister und Florian Busse zu seinem Stellvertreter gewählt. Die neuen Gruppenführer sind Sebastian Krawietz, Fabian Turschner, Kilian Schulte und Kai Peinemann. Das Amt der Kassenwartin wird durch Maren Leiffer übernommen. Neue Schriftwartin ist Svenja Gebauer. Als Sicherheitsbeauftragter wird Christian von Behr weiterhin für die Sicherheit der Kameraden sorgen. Zum Gerätewart wurde Alexander Vorwerk gewählt. Neuer Jugendfeuerwehrwart ist Lukas Heine. Kassenprüfer wurde Holger Warnecke.

Neben den letzten ausstehenden Ehrungen für den Einsatz beim Hochwasser, konnten Maren Leiffer für 25 Jahre und Kai Peinemann für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt werden. Nach 18 Jahren als Sicherheitsbeauftragter wurde Christian von Behr mit der goldenen Ehrennadel der FUK geehrt.

Außerdem konnten zwei Ehrennadeln des LFV in Bronze an Ulrich Meyer und Dietmar Groß verliehen werden. Beide haben sich über Jahre hinweg teilweise Stadtweit für die Feuerwehr Celle eingesetzt und viele Stunden investiert.

Zum Feuerwehrfrau/mann wurden Jutta Brokemper und Dr. Jan Winterhoff ernannt. Oberfeuerwehrmann wurde Lukas Heine. Zur Hauptfeuerwehrfrau/mann wurden Svenja Gebauer und Henning Melles befördert. Erster Hauptfeuerwehrmann ist Henning Meine geworden. Zum Löschmeister/in wurden Lars Dinglinger, Maren Leiffer, Felix Meyer, Fabian Turschner, Sebastian Krawietz und Christian von Behr befördert. Erster Hauptlöschmeister wurden Kai Peinemann und Ulrich Meyer.

