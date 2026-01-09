Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kellerbrand- drei Personen und eine Katze gerettet

Celle (ots)

Am Freitagabend um 21:28 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort: "Feuer in Keller" in die Wittinger Straße im Ortsteil Lachtehausen alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Im Keller des Wohnhauses waren Flammen sichtbar, das gesamte Gebäude war stark verraucht. Auf einem Balkon im Obergeschoss befanden sich drei Personen (davon ein Kind), denen der Fluchtweg ins Freie abgeschnitten war. Zwei weitere Personen befanden sich außerhalb des Brandobjektes.

Unverzüglich wurde durch die Einsatzkräfte die Menschenrettung eingeleitet, hierzu wurde eine Steckleiter vorgenommen und die Personen vom Balkon gerettet. Außerdem wurde durch den Einsatzleiter eine Alarmstufenenerhöhung veranlasst.

Im weiteren Einsatzverlauf gingen insgesamt zwei Trupps zur Absuche des Gebäudes vor. Es konnten keine weiteren Personen festgestellt werden.

Die Brandbekämpfung wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz durchgeführt. Der Brand im Keller konnte schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Insgesamt waren fünf Personen betroffen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Im laufenden Einsatz konnte ebenfalls eine Katze aus dem Gebäude gerettet werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Altencelle, Bostel und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell