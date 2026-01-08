Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Katze aus Baum gerettet

Celle (ots)

Eines der bekanntesten Einsatzszenarien der Feuerwehr aus Kinderbüchern, aber in der Realität ein nicht alltäglicher Einsatz - die Rettung einer Katze von einem Baum.

Heute rückten wir nach Hinweisen aus den sozialen Medien zu einer Tierrettung in die Händelstraße aus. In rund 15 Metern Höhe saß eine Katze in einem Baum und konnte diesen von alleine nicht mehr herunterklettern. Mit einer Drehleiter retteten wir die Katze und übergaben sie freiwilligen Helfern einer Tiernotgruppe, die das Tier nun versorgen und auf der Suche nach den Eigentümern sind.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

