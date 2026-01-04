PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Nahezu gespenstische Szenen - Gasaustritt in Celle!

FW Celle: Nahezu gespenstische Szenen - Gasaustritt in Celle!
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am Sonntag um 05:14 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Schlepegrellstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte jedoch eine nicht alltägliche Szenerie fest. Im Bereich der Einsatzstelle zogen Nebelschwaden über den Boden, so wie man es aus manchen Gruselfilmen kennt. Des Rätsels Lösung war dann schnell gefunden. Die Feuerwehrleute stellten einen Austritt von medizinischem Sauerstoff aus einem entsprechenden Tank fest. Eine Gefahr bestand nicht und für die Feuerwehr war kein weiterer Einsatz erforderlich. Weitere Maßnahmen wurden durch den Betreiber ergriffen.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

