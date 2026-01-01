Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Rauchentwicklung in Serverraum

Celle (ots)

An Neujahr um 12:30 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Westercelle zu einer automatischen Feuermeldung in ein Gewerbeunternehmen alarmiert.

Bei der Erkundung vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung in einem Serverraum fest. Der betroffene Bereich wurde eingehend kontrolliert, belüftet und entraucht. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell