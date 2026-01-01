Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Dachstuhlbrand in Groß Hehlen - Celler Feuerwehr im Großeinsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Gegenwärtig befindet sich die Feuerwehr Celle bei einem Dachstuhlbrand im Ortsteil Groß Hehlen im Einsatz. Um 00:49 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Gebäudebrand alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Einfamilienhauses. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude.

Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff eingeleitetet. Hierzu gingen zunächst zwei Trupps im Innenangriff unter Atemschutz vor. Des Weiteren wurde von außen die Brandbekämpfung mit zwei Drehleitern durchgeführt. Eine weitere Drehleiter stand in Bereitstellung.

Durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz konnten im laufenden Einsatz vier Kaninchen aus dem Haus gerettet werden.

Gegenwärtig werden durch die Feuerwehr Nachlöscharbeiten durchgeführt. Hierzu muss u. a. die Dachhaut großflächig geöffnet werden.

Zurzeit befinden sich rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Im Einsatz sind die Ortsfeuerwehren Groß Hehlen, Scheuen, Hustedt und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Stand: 01.01.2026 02:15 Uhr

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell