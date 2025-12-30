Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Wasserrohrbruch - Keller unter Wasser!

Celle (ots)

Am Montag um 22:10 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altenhagen zu einem Wasserschaden im Ortsteil Lachtehausen alarmiert. In der Straße "Am Freitagsbach" stand der Keller eines Einfamilienhauses rund 160 cm unter Wasser, so dass dieses bereits aus den Kellerfenstern lief. Das Gebäude befindet sich gegenwärtig im Umbau und ist unbewohnt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Keller mit einer Tragkraftspritze (PFPN) und einer Tauchpumpe leergepumpt. Ursache war ein Wasserrohrbruch. Neben der Feuerwehr waren die örtlichen Energieversorger für Gas, Wasser und Strom vor Ort.

