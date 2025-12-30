PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Wasserrohrbruch - Keller unter Wasser!

FW Celle: Wasserrohrbruch - Keller unter Wasser!
  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Am Montag um 22:10 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altenhagen zu einem Wasserschaden im Ortsteil Lachtehausen alarmiert. In der Straße "Am Freitagsbach" stand der Keller eines Einfamilienhauses rund 160 cm unter Wasser, so dass dieses bereits aus den Kellerfenstern lief. Das Gebäude befindet sich gegenwärtig im Umbau und ist unbewohnt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Keller mit einer Tragkraftspritze (PFPN) und einer Tauchpumpe leergepumpt. Ursache war ein Wasserrohrbruch. Neben der Feuerwehr waren die örtlichen Energieversorger für Gas, Wasser und Strom vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren