Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Starke Rauchentwicklung aus Fachwerkhaus in der Celler Altstadt - Feuer in einem Keller am ersten Weihnachtstag!

Celle (ots)

In den Mittagsstunden des ersten Weihnachtstages wurde die Feuerwehr Celle zu einer unklaren Rauchentwicklung auf den "Kleinen Plan" im Herzen der historischen Fachwerkstadt alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Einsatzmeldung. Aus einem Fachwerkhaus mit einem Friseursalon im Erdgeschoss sowie Wohnungen in den Obergeschossen drang dichter Qualm. Der Keller und das Erdgeschoss waren stark verraucht, Lage und Ausdehnung des Brandes waren unklar. Eine Person hatte sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus einer Wohnung im Obergeschoss ins Freie begeben, ob sich weitere Personen in einer zweiten Wohnung befanden war ebenfalls unklar.

Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Absuche und Menschenrettung in die zweite Wohnung vor. Die Absuche verlief negativ. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude.

Ein weiterer Trupp ging zur Erkundung und Brandbekämpfung über den Friseursalon in den Keller des Gebäudes vor. Hierzu mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zum Gewerbeobjekt verschaffen. Durch den Trupp konnte in einem Lichtschacht im Keller brennender Unrat und Holz festgestellt werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet und entraucht.

Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Während des Einsatzes war eine Drehleiter vor dem Objekt in Anleiterbereitschaft sowie eine zweite Drehleiter am Einsatzort in Bereitstellung.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Groß Hehlen sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle