Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Celle (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Celle zu einem Kellerbrand in die Altenceller Schneede im Stadtteil Blumlage alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war aus einem Kellerfenster des achtgeschossigen Wohngebäudes eine Rauchentwicklung festzustellen. Personen befanden sich nicht in Gefahr, der Treppenraum des Wohngebäudes war rauchfrei. Die genaue Lage und Ausdehnung des Brandes waren zunächst unklar.

Unverzüglich ging ein Trupp zur Erkundung und Brandbekämpfung in das Kellergeschoss vor. Durch den Trupp konnte ein stark verrauchter Kellerraum mit mehren Holzverschlägen festgestellt werden. Offene Flammen waren nicht vorhanden. Durch mehreren Trupps unter Atemschutz wurde der betroffene Raum vom Brandgut befreit und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Es hatten gelagerte Gegenstände gebrannt. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Durch den Rettungsdienst des Landkreises Celle wurden während des Einsatzes rund 30 Bewohner betreut. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle sowie der Rettungsdienst, die Polizei und der Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes.

