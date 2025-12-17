Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Neues Löschgruppenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Bostel

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am heutigen Nachmittag konnte bei der Freiwilligen Feuerwehr Celle ein neues Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) in Dienst gestellt werden.

Am Nachmittag übergab Oberbürgermeister Dr. Jörg Nigge offiziell die Schlüssel an Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann und Ortsbrandmeister Sven Martens. Das Fahrzeug wird bei der Ortsfeuerwehr Bostel zum Einsatz kommen und ersetzt ein über 30 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug (LF 8-6, Baujahr 1994). Sven Martens bedankte sich bei der Verwaltung der Stadt Celle und den politisch Verantwortlichen für das Vertrauen und die Investition in die Zukunft, die sie mit der Beschaffung für die Bosteler Ortswehrfeuerwehr zum Ausdruck gebracht haben.

Das neue Fahrzeug wurde speziell für die Belange der Ortsfeuerwehr Bostel geplant und konstruiert. So verfügt das Löschgruppenfahrzeug über ein verkürztes Fahrgestell von MAN mit einer Fahrzeugbreite von nur 2,30 Meter. Dies war erforderlich, um das Fahrzeug im Feuerwehrhaus Bostel stationieren zu können. Trotz der geringen Fahrzeugmaße konnten die Belange der Ortsfeuerwehr an die Beladung und Ausstattung voll bedacht werden. Das grundsätzlich nach Norm beladene Löschgruppenfahrzeug verfügt im Wesentlichen über:

- einen Löschwassertank mit 1.200 Liter - eine feuerwehrtechnische Beladung für eine Löschgruppe - eine Tragkraftspritze (PFPN 10/1000) - einen 14 kVA Stromerzeuger - vier Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum - einen Türöffnungsrucksack - eine vierteilige Steckleiter - besondere Waldbrandausrüstung - einen 5.000 Liter Auffangbehälter für Wasser - einen Lichtmast - sowie eine Heckwarnanlage

Der feuerwehrtechnische Aufbau erfolgte durch die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH.

Die Ortsfeuerwehr Bostel konnte in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiern. Sie ist eine von neun Ortsfeuerwehren der Residenzstadt. Neben dem neuen LF 10 steht der Ortsfeuerwehr Bostel ein Mannschaftstransportwagen zur Verfügung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell