Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht rückte die Feuerwehr Celle zu insgesamt sieben Einsätzen innerhalb der Residenzstadt aus und somit zu weniger Einsätzen als die Jahre zuvor am Jahreswechsel.

Die erste Alarmierung erfolgte um 00:29 Uhr. In der Fuhrberger Straße sollte Feuerwerk brennen. Vor Ort hatte die Feuerwehr keine Erkenntnisse.

Um 00:49 Uhr kam es zu einem Großbrand in Groß Hehlen. Hierüber berichteten wir bereits ausführlich.

Nahezu gleichzeitig kam es zu einem Schuppenbrand in der Lüneburger Straße. Bei Eintreffen brannte ein Holzschuppen mit einer Größe von fünf mal fünf Metern in Vollbrand. Ebenfalls brannten Vegetation und Mülltonnen. Es drohte ein Übergriff der Flammen auf einen benachbarten Schuppen. Mit drei C-Rohren konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Groß Hehlen.

Bis acht Uhr rückten die Einsatzkräfte noch zu einem Pkw-Brand, brennendem Unrat und einem kleineren Brand im Bereich der alten Einsatzstelle in der Lüneburger Straße aus. Ein Fahrzeug unterstützte bei einem medizinischen Notfall.

Zu Brandursachen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Am 31.12.2025 kam es zu keinen Einsätzen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell