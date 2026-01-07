Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person

Celle (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Celle zu einem Verkehrsunfall in die Baker-Hughes-Straße alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Laterne kollidiert und neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst versorgt, er war in seinem Fahrzeug eingeschlossen aber nicht eingeklemmt. In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst erfolgte die technische Rettung. Hierzu wurde die Fahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, so dass der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit werden konnte.

Im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen wurde durch die Feuerwehr eine beschädigte Laterne entfernt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

