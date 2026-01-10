Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerwehr warnt vor dem Betreten von Eisflächen - Eisretter der Feuerwehr Celle einsatzbereit - Feuerwehr übt den Ernstfall im Celler Badeland!

Viele Seen, Teiche, Flüsse, Bäche und Wasserläufe der Residenzstadt haben sich aufgrund der winterlichen Temperaturen zu einer Eislandschaft verwandelt und auch die Gewässer in den Celler Parkanlagen sind von einer Eis- und Schneeschicht überzogen. Doch vor dem Betreten der zugefrorenen Gewässer wird eindringlich gewarnt! Es besteht Lebensgefahr!

Im Notfall: Notruf 112

Für den Fall der Fälle wurde ein Mehrzweckfahrzeug der Celler Feuerwehr mit einem speziellen Eisretter bestückt. Das Gerät ermöglicht eine schnelle und sichere Rettung von im Eis eingebrochenen Personen. Bei einem Einsatz kann das Fahrzeug in kurzer Zeit ausrücken, um Hilfe zu leisten. Für entsprechende Einsätze hält die Feuerwehr Celle drei Wasserrettungseinheiten vor, die mit speziellen Schutzanzügen und Ausrüstung ausgestattet ist.

Am heutigen Samstag konnte die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache das Freibad des Celler Badelandes für einen Sonderdienst zum Thema Eisrettung nutzen. Im und auf dem zugefrorenen Becken übten die Feuerwehrleute verschiedene Rettungstechniken. Zuvor wurden allgemeine Gefahren am Gewässer sowie die vorhandene Ausrüstung besprochen.

