Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Viernheim (ots)

Am Freitag (16.01.) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Straße "Am alten Weinheimer Weg" in Viernheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen befuhr ein VW Golf die Straße stadtauswärts mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier junge Männer aus Viernheim im Alter zwischen 17 bis 23 Jahren. Zwei der Fahrzeuginsassen wurden infolge des Unfalls im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Kräfte der Feuerwehr Viernheim gerettet werden. Eine Person konnte sich schwer verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien und eine weitere Person aus dem Fahrzeug ziehen.

Alle Fahrzeuginsassen kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein verletzter 23 Jähriger Mann aus Viernheim erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Zur weiteren Ermittlung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstrecke war für die Rettungsmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt.

