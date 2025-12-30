Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg: Haft für zwei von Bundespolizisten wiedererkannte Straftäter

Berlin (ots)

Bundespolizisten erkannten am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Diebe wieder, die am Tag zuvor das Handy einer Jugendlichen gestohlen hatten. Gegen 16:30 Uhr entwendeten ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger am Berliner Ostbahnhof gemeinschaftlich das Mobiltelefon einer 17-Jährigen aus deren Tasche. Die 17-jährige Eigentümerin erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei. Die Beamten sicherten zu diesem Vorfall Videoaufzeichnungen, auf deren Grundlage die Täter nunmehr wiedererkannt werden konnten. Im Rahmen der Ermittlungen ordnete ein Richter die Durchsuchung eines Hostelzimmers an, welches der 26-jährige Täter aus Algerien gemietet hatte. Dabei ist auch das entwendete Telefon aufgefunden worden. Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann erließ ein Richter am 27. Dezember 2025 einen Untersuchungshaftbefehl. Sein Mittäter, ein 23-jähriger Mann aus Libyen, kam aufgrund eines Untersuchungshaftbefehles, wegen des unerlaubten Aufenthaltes in Untersuchungshaft. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und des unerlaubten Aufenthaltes gegen beide Täter.

