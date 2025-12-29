PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizeidirektion Berlin erlässt zum Jahreswechsel Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen für ausgewählte Bahnhöfe

Berlin (ots)

Die Anzahl festgestellter Gewaltdelikte auf Bahnanlagen bewegt sich seit Jahren auf anhaltend hohem Niveau. Aufgrund der Zunahme der Gewaltintensität hat die Bundespolizeidirektion Berlin nun erneut eine temporäre Ordnungsverfügung erlassen und weist in diesem Zusammenhang auf das Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen (z. B. Pfeffersprays, Schlaggegenstände usw.) hin.

Das Verbot gilt vom 31. Dezember 2025, 14 Uhr bis zum 2. Februar 2026, 4 Uhr, täglich jeweils in der Zeit von 14 Uhr bis 4 Uhr des Folgetages. Der Geltungsbereich umfasst die Berliner Bahnhöfe Hauptbahnhof, Zoologischer Garten, Friedrichstraße, Alexanderplatz, Gesundbrunnen, Spandau, Jungfernheide, Wedding, Ostbahnhof, Warschauer Straße, Ostkreuz, Lichtenberg, Neukölln, Hermannstraße, Südkreuz und den Hauptbahnhof Potsdam. Die Bereiche der örtlichen U-Bahnhöfe sind von dieser Allgemeinverfügung ausgenommen.

Aus Sicherheitsgründen ist das Mitführen gefährlicher Gegenstände auf den betroffenen Bahnhöfen im festgelegten Zeitfenster untersagt. Dadurch soll die Begehung von Gewaltstraftaten verhindert sowie Reisende und Polizeibeamte geschützt werden. Diese Einschränkung ist aus Sicht der Bundespolizei erforderlich, da es wiederholt zu strafrechtlich relevanten Ereignissen durch die Begehung von Gewaltdelikten unter Anwendung von gefährlichen Gegenständen kommt. . Die Einhaltung des Verbotes an den genannten Bahnhöfen wird durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und kontrolliert. Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung können die Gegenstände sichergestellt und ein Zwangsgeld angedroht bzw. festgesetzt werden.

Die Allgemeinverfügung sowie weitere Informationen können über folgendem Link www.bundespolizei.de/agv-berlin eingesehen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:54

    BPOLD-B: Bundespolizei leitet Prüfung der Abschiebehaft für Gewalttäter ein

    Potsdam (ots) - Donnerstagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann nach einer Körperverletzung am Hauptbahnhof Potsdam fest. Der Mehrfach- und Intensivtäter aus der Türkei soll nunmehr abgeschoben werden. Gegen 16 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:44

    BPOLD-B: Mehrere Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof Lichtenberg

    Berlin - Lichtenberg (ots) - In der Nacht zu Sonntag sollen mehrere Personen aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus zwei Männer auf dem S-Bahnsteig des Bahnhofes Berlin-Lichtenberg körperlich angegriffen haben. Die Bundespolizei nahm die Flüchtigen kurz darauf vorläufig fest. Gegen 1:40 Uhr sollen zwei Personengruppen auf dem S-Bahnsteig auf Höhe eines Imbisses in ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:21

    BPOLD-B: 19-Jährige am Bahnhof Berlin-Ostkreuz angegriffen

    Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Montagabend sollen zwei Frauen am Bahnhof Berlin-Ostkreuz eine Heranwachsende geschlagen und getreten haben. Die Bundespolizei nahm die beiden vorläufig fest. Gegen 19 Uhr sollen zwei Frauen in einem WC-Bereich eines Schnellrestaurants auf dem Ringbahnsteig des Bahnhofes in eine verbale Auseinandersetzung mit einer weiteren Frau geraten sein. Im Zuge des Streits soll die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren