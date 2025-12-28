PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Silvester 2025/26: Feuerwehr Bergisch Gladbach bereitet sich auf erhöhte Einsatzlage vor

Bergisch Gladbach (ots)

Brennende Balkone, Verletzungen durch Feuerwerkskörper und witterungsbedingte Unfälle: Die Feuerwehr Bergisch Gladbach stellt sich auch zum Jahreswechsel 2025/26 auf eine erhöhte Zahl von Einsätzen ein.

"Helfen Sie mit: Jede vermeidbare Verletzung entlastet den Rettungsdienst und ermöglicht schnelle Hilfe dort, wo sie wirklich benötigt wird", appelliert Jörg Köhler, Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach, an die Bevölkerung.

Zusätzliche Kräfte und Ressourcen im Einsatz

Um in der Silvesternacht bestmöglich vorbereitet zu sein, werden neben den regulär besetzten Feuer- und Rettungswachen ab 18:00 Uhr zusätzliche Einsatzkräfte und Fahrzeuge bereitgestellt:

   - Ehrenamtliche Einheiten besetzen die Feuerwehrhäuser in der 
     Stadtmitte, Herkenrath und Paffrath/Hand.
   - Die Einheiten Refrath und Schildgen stellen jeweils eine Staffel
     in Rufbereitschaft von zu Hause.
   - Ein zusätzlicher Einsatzführungsdienst (B-Dienst) steht in 
     Bereitschaft.
   - Im Rettungsdienst wird von 19:30 Uhr bis 7:30 Uhr ein weiterer 
     Rettungswagen (RTW) in Dienst gestellt.

Gefahren durch Feuerwerkskörper

Ein Großteil der Silvestereinsätze ist vermeidbar. Brände und Verletzungen entstehen häufig durch unsachgemäßen oder unachtsamen Umgang mit Feuerwerk. Besonders gefährlich sind illegale oder selbst gebaute Böller. "Erwachsene tragen hier eine besondere Verantwortung und haben eine klare Vorbildfunktion. Sprechen Sie mit Kindern und Jugendlichen über die Risiken", so Köhler.

Acht Tipps für ein sicheres Silvester

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach bittet darum, folgende Hinweise zu beachten:

   - Jugendschutz beachten: Feuerwerkskörper sind Sprengstoff. Die 
     Nutzung ist erst ab 18 Jahren erlaubt.
   - Gebrauchsanweisung lesen: Herstellerhinweise beachten. Feuerwerk
     darf nicht in geschlossenen Räumen gezündet werden.
   - Erlaubte Orte nutzen: Kein Zünden in der Nähe von Kirchen, 
     Krankenhäusern, Altenheimen sowie Fachwerk- oder 
     Reetdachhäusern.
   - Sicherheitsabstand einhalten: Niemals auf Menschen zielen. 
     Blindgänger nicht erneut entzünden.
   - Kein illegales Feuerwerk: Nur geprüfte Feuerwerkskörper 
     verwenden, keine Eigenbauten.
   - Richtige Lagerung: Feuerwerk sicher aufbewahren, nicht körpernah
     in Taschen tragen.
   - Wohnung sichern: Brennbare Gegenstände von Balkonen entfernen, 
     Fenster und Türen schließen.
   - Notruf 112: Bei Brand oder Unfall unverzüglich den Notruf 
     wählen.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und unfallfreien Start ins Jahr 2026. Vielen Dank, dass Sie mit umsichtigem Verhalten dazu beitragen, unsere Einsatzkräfte in der Silvesternacht zu entlasten. (es)

Rückfragen bitte an:

Stadt Bergisch Gladbach | Der Bürgermeister
Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst
Stabsstelle Kommunikation und Medien

Feuer- und Rettungswache 1
Paffrather Str. 175 | 51465 Bergisch Gladbach

Telefon: 02202 238-538 | E-Mail: presse-feuerwehr@stadt-gl.de
Internet: www.feuerwehr-gl.de

#EINSATZFÜRGL | social.feuerwehr-gl.de

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell

