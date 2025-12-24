Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Einsatzdienst kennt keine Feiertage: Bürgermeister besucht Feuerwehr an Heiligabend

Bergisch Gladbach (ots)

Auch an den Weihnachtsfeiertagen bleibt der Betrieb auf den Feuer- und Rettungswachen im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach uneingeschränkt sichergestellt. Während vielerorts der Heiligabend im familiären Kreis begangen wird, versehen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auch an diesem besonderen Tag ihren Dienst - rund um die Uhr und verlässlich für die Sicherheit der Bevölkerung.

Am Morgen des 24. Dezember besuchte Bürgermeister Marcel Kreutz gemeinsam mit Feuerschutzdezernent Thore Eggert sowie der Leitung der Feuerwehr Bergisch Gladbach die ständig besetzten Feuer- und Rettungswachen im Stadtgebiet. Kreutz setzte damit eine langjährige Tradition fort, die er von seinem Vorgänger übernommen hat.

Begleitet wurde der Besuch durch Feuerwehrleiter Jörg Köhler, seinen Stellvertreter Frank Haag sowie Benjamin Severin-von Polheim.

Traditionell lud der Bürgermeister die jeweiligen Wachabteilungen zu einem gemeinsamen Frühstück ein. "Diese Besuche sind mir wichtig. Sie bieten Gelegenheit zum persönlichen Austausch und sind Ausdruck der Wertschätzung für die professionelle Arbeit, die hier tagtäglich - auch an Feiertagen - geleistet wird", betonte Kreutz.

Der Dienst an Heiligabend gehört für die Einsatzkräfte selbstverständlich zum Berufsalltag. In der Dienstplanung wird dabei in der Regel die familiäre Situation der Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt. Gleichwohl erfordert der Auftrag der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, auch an Feiertagen einsatzbereit zu sein.

Soweit es der Einsatzbetrieb zulässt, bereiten sich die Wachbesatzungen am Abend auf ein gemeinsames Weihnachtsessen vor. "Ob und wann gemeinsam gegessen werden kann, entscheidet letztlich das Einsatzgeschehen. Unterbrechungen gehören dabei zum Alltag", erläutert Lars Brendel, diensthabender C-Dienst der Wachabteilung 1 der Feuer- und Rettungswache 1.

Der Dank des Bürgermeisters galt ausdrücklich auch den zahlreichen ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr Bergisch Gladbach, die an Heiligabend bei ihren Familien in Bereitschaft sind und im Bedarfsfall jederzeit ausrücken.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein besinnliches, ruhiges und vor allem sicheres Weihnachtsfest. (es)

