Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Kraftfahrzeug kollidiert mit Bahnschranke in Ottendorf-Okrilla

Dresden (ots)

Am 16.11.2025 in den frühen Nachmittagsstunden kam es am Bahnübergang in der Ortslage Ottendorf-Okrilla zu einem Zusammenprall zwischen einem Kraftfahrzug und dem herabsenkendem Schrankenbaum.

Ein 76-jähriger Deutscher überfuhr gegen 13:25 Uhr das rote Lichtsignal und kollidierte mit dem sich senkenden Schrankenbaum und ergriff danach die Flucht. Die eingesetzte Streife der Bundespolizei aus Dresden konnte am Ereignisort einige Glassplitter und eine Gummiumrahmung einer Frontscheibe sicherstellen sowie den beschädigten Schrankenbaum und nahm den Sachverhalt auf. Eine Streife der Landespolizei traf ebenfalls am Ereignisort ein und regelte den übrigen Straßenverkehr.

Eine Streckensperrung musste nicht veranlasst werden, da der Bahnübergang als nicht technisch gesichert herabgestuft wurde. Die Treibfahrzeugführer müssen vor dem Bahnübergang halten und dürfen diesen erst nach einem Signal mit Schrittgeschwindigkeit überqueren. Eine telefonische Rücksprache mit dem Landespolizeirevier Kamenz ergab, dass sich der Unfallverursacher gegen 15:30 Uhr bei dem zuständigen Polizeirevier gemeldet habe.

Die Schadensaufnahme und fotografische Sicherung am Unfallfahrzeug erfolgte durch die zuständige Landespolizei. Der 76-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort vor Gericht verantworten.

Durch diesen Vorfall erhielten sieben Züge im Nahverkehr insgesamt 56 Minuten Verspätung. Eine Schadenshöhe konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Bahngebiet wurde gegen 16:45 Uhr wieder hergestellt

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

