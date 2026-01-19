Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Sechs Fahrzeuge zerkratzt/Über 20.000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (16.01.) zerkratzte ein Unbekannter den Lack von sechs in der Stahlstraße, der Manganstraße und im Igelweg abgestellten Fahrzeugen. Die Taten fanden teils auf dem Gelände zweier Autohäuser statt. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung insgesamt auf über 20.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell