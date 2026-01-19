Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Breuberg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstagabend (15.01.) und Freitagmittag (16.01.) einen in einem Hof in der Höchster Straße abgestellten roten Motorroller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 930 JAI.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell