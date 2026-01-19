PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am Samstag (17.1.) in ein Einfamilienhaus im Wachtelweg eingebrochen sind, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen sollen sich die Einbrecher zwischen 15.30 und 18 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt in das Haus verschafft haben. Im Innern suchten sie nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Daraufhin flüchteten sie in unbekannte Richtung. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von rund mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

