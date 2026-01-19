POL-DA: Bürstadt: Viel zu schnell - drei Monate Führerschein weg
Bürstadt (ots)
Viel zu schnell gefahren ist ein 23 Jahre alter Autofahrer in seinem Mercedes am Freitag (16.01.) auf der Bundesstraße 47. Bei erlaubten 100 km/h, wurde er von Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen mit 173 km/h gemessen, anschließend angehalten und kontrolliert. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.
