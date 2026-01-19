POL-DA: Bürstadt: Viel zu schnell - drei Monate Führerschein weg

Rimbach (ots) - Einbrecher haben am Samstag (17.01.) Schmuck aus einem Haus in der Guntherstraße gestohlen. Die Besitzer waren an dem Tag für ein paar Stunden (16 bis 21 Uhr) nicht Zuhause, bemerkten den Diebstahl nach ihrer Rückkehr und verständigten daraufhin die Polizei in Heppenheim. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort ...

mehr