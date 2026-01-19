PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Viel zu schnell - drei Monate Führerschein weg

Bürstadt (ots)

Viel zu schnell gefahren ist ein 23 Jahre alter Autofahrer in seinem Mercedes am Freitag (16.01.) auf der Bundesstraße 47. Bei erlaubten 100 km/h, wurde er von Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen mit 173 km/h gemessen, anschließend angehalten und kontrolliert. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 09:53

    POL-DA: Rimbach: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

    Rimbach (ots) - Einbrecher haben am Samstag (17.01.) Schmuck aus einem Haus in der Guntherstraße gestohlen. Die Besitzer waren an dem Tag für ein paar Stunden (16 bis 21 Uhr) nicht Zuhause, bemerkten den Diebstahl nach ihrer Rückkehr und verständigten daraufhin die Polizei in Heppenheim. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:51

    POL-DA: Viernheim: Durstiger Einbrecher klaut Bierflasche

    Viernheim (ots) - Beute der etwas ungewöhnlichen Art machte ein Einbrecher in der Zeit von Samstag, 10.01. bis Samstag, 17.01. in der Straße "Forsthaus Heide". Zuerst hebelte er während der Abwesenheit des Hausbesitzers die Terrassentür auf und betrat dann dadurch das Einfamilienhaus. Gestohlen hat er daraus offenbar lediglich eine Flasche Bier, richtete aber durch sein Vorgehen einen Schaden in Höhe von 2000 Euro ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:42

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter am Samstag (17.1.) in ein Einfamilienhaus im Wachtelweg eingebrochen sind, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen sollen sich die Einbrecher zwischen 15.30 und 18 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt in das Haus verschafft haben. Im Innern suchten sie nach Wertgegenständen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren