Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen: Navigationssystem aus Transporter gestohlen

Weiterstadt (ots)

Diebe haben das Navigationssystem aus einem Mercedes-Transporter gestohlen, der auf der Rastanlage Gräfenhausen-Ost abgestellt war. Der Fahrer meldete sich am Samstag (17.01.) bei der Autobahnpolizei, um den Diebstahl dort anzuzeigen. Das Fahrzeug hatte er bereits am Mittwoch dort abgestellt, den Diebstahl dann bei seiner Rückkehr am Samstag bemerkt. Die Täter schlugen dazu das Fenster auf der Fahrerseite ein und rissen das Gerät aus der Mittelkonsole heraus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die bisher unbekannten Täter geben können, sich bei der Autobahnpolizei unter 06151/8756-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell