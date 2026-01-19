PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen: Navigationssystem aus Transporter gestohlen

Weiterstadt (ots)

Diebe haben das Navigationssystem aus einem Mercedes-Transporter gestohlen, der auf der Rastanlage Gräfenhausen-Ost abgestellt war. Der Fahrer meldete sich am Samstag (17.01.) bei der Autobahnpolizei, um den Diebstahl dort anzuzeigen. Das Fahrzeug hatte er bereits am Mittwoch dort abgestellt, den Diebstahl dann bei seiner Rückkehr am Samstag bemerkt. Die Täter schlugen dazu das Fenster auf der Fahrerseite ein und rissen das Gerät aus der Mittelkonsole heraus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die bisher unbekannten Täter geben können, sich bei der Autobahnpolizei unter 06151/8756-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 09:56

    POL-DA: Bürstadt: Viel zu schnell - drei Monate Führerschein weg

    Bürstadt (ots) - Viel zu schnell gefahren ist ein 23 Jahre alter Autofahrer in seinem Mercedes am Freitag (16.01.) auf der Bundesstraße 47. Bei erlaubten 100 km/h, wurde er von Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen mit 173 km/h gemessen, anschließend angehalten und kontrolliert. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:53

    POL-DA: Rimbach: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

    Rimbach (ots) - Einbrecher haben am Samstag (17.01.) Schmuck aus einem Haus in der Guntherstraße gestohlen. Die Besitzer waren an dem Tag für ein paar Stunden (16 bis 21 Uhr) nicht Zuhause, bemerkten den Diebstahl nach ihrer Rückkehr und verständigten daraufhin die Polizei in Heppenheim. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:51

    POL-DA: Viernheim: Durstiger Einbrecher klaut Bierflasche

    Viernheim (ots) - Beute der etwas ungewöhnlichen Art machte ein Einbrecher in der Zeit von Samstag, 10.01. bis Samstag, 17.01. in der Straße "Forsthaus Heide". Zuerst hebelte er während der Abwesenheit des Hausbesitzers die Terrassentür auf und betrat dann dadurch das Einfamilienhaus. Gestohlen hat er daraus offenbar lediglich eine Flasche Bier, richtete aber durch sein Vorgehen einen Schaden in Höhe von 2000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren