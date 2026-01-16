Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Auf dem Gelände einer Hochschule im Weinberghof kam es am Donnerstag zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr entfernten Unbekannte gewaltsam die Sicherung eines E-Bikes und begaben sich anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das Fahrrad hatte einen Wert von mehr als 1800 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des Rades machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0012584

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell