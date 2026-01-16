PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Auf dem Gelände einer Hochschule im Weinberghof kam es am Donnerstag zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr entfernten Unbekannte gewaltsam die Sicherung eines E-Bikes und begaben sich anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das Fahrrad hatte einen Wert von mehr als 1800 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des Rades machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0012584

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:47

    LPI-NDH: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in der Hallesche Straße. Hintereinander befuhren zwei Autofahrer die genannte Straße in Richtung Arnoldstraße, als der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer an einer Ampel im Kreuzungsbereich der Sundhäuserstraße anhalten musste. Ersten Ermittlungen nach bemerkte der nachfolgende Fahrzeugführer dies vermutlich zu spät und ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:45

    LPI-NDH: Beamte glätten Wogen nach Streitigkeit

    Sondershausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden am Donnerstagabend hilfesuchend von einer Frau aus Sondershausen kontaktiert, da sie mit ihrem Partner in einen lautstarken Streit geraten war. Polizisten kamen zum Einsatz, um sich der Situation anzunehmen und die Wogen zu glätten. Vor Ort konnte der Ursprung der Streitigkeit schnell ausgemacht werden - die Internetverbindung der Wohnung war ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:30

    LPI-NDH: Gartenhäuser in Brand geraten

    Herrmannsacker (ots) - Ein Sachschaden von mehr als 35000 Euro entstand am Donnertag gegen 00.40 Uhr am Angelberg bei dem Brand zweier Gartenhäuser. Ausgehend von einer Gartenhütte, die in Vollbrand geriet, griffen die Flammen auf eine Gartenhaus des Nachbargrundstücks über. Beide Hütten brannten trotz des Einsatzes der Kameraden der Feuerwehr nieder. Das Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren