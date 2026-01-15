Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenhäuser in Brand geraten

Herrmannsacker (ots)

Ein Sachschaden von mehr als 35000 Euro entstand am Donnertag gegen 00.40 Uhr am Angelberg bei dem Brand zweier Gartenhäuser. Ausgehend von einer Gartenhütte, die in Vollbrand geriet, griffen die Flammen auf eine Gartenhaus des Nachbargrundstücks über. Beide Hütten brannten trotz des Einsatzes der Kameraden der Feuerwehr nieder. Das Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen noch in der Nacht zum Einsatz um nach der Brandursache zu ermitteln. Gegenwärtig liegen hierzu noch keine Ergebnisse vor.

