PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenhäuser in Brand geraten

Herrmannsacker (ots)

Ein Sachschaden von mehr als 35000 Euro entstand am Donnertag gegen 00.40 Uhr am Angelberg bei dem Brand zweier Gartenhäuser. Ausgehend von einer Gartenhütte, die in Vollbrand geriet, griffen die Flammen auf eine Gartenhaus des Nachbargrundstücks über. Beide Hütten brannten trotz des Einsatzes der Kameraden der Feuerwehr nieder. Das Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen noch in der Nacht zum Einsatz um nach der Brandursache zu ermitteln. Gegenwärtig liegen hierzu noch keine Ergebnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:20

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle bei Autofahrer durchgeführt

    Henningsleben (ots) - Am Mittwoch wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem 30-jährigen Fahrer eines Ford verwies ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Anschluss wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:18

    LPI-NDH: E-Scooter in Verkehrskontrolle

    Artern (ots) - Beamte der Polizeistation Artern waren im Rahmen der Streifentätigkeit am Mittwoch in der Leipziger Straße unterwegs. Gegen 14.55 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass dieser ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs war. Der Verkehrsteilnehmer wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen gegenüber den Beamten ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:17

    LPI-NDH: Gartenhütte in Brand geraten

    Buhla (ots) - In der Friedensstraße kam es am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, zu einem Brand. Eine Gartenhütte brannte fast vollständig nieder noch ehe sie durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz, untersuchten den Brandort und ermitteln nun zur genauen Brandursache. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren