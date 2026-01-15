Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle bei Autofahrer durchgeführt
Henningsleben (ots)
Am Mittwoch wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem 30-jährigen Fahrer eines Ford verwies ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Anschluss wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.
