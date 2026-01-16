PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in der Hallesche Straße. Hintereinander befuhren zwei Autofahrer die genannte Straße in Richtung Arnoldstraße, als der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer an einer Ampel im Kreuzungsbereich der Sundhäuserstraße anhalten musste. Ersten Ermittlungen nach bemerkte der nachfolgende Fahrzeugführer dies vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Das aufgefahrene Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

