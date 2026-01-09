PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erfreuliche Bilanz nach erwartetem Wetterchaos: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein verzeichnet knapp 20 witterungsbedingte Einsätze #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Zwischen dem späten Donnerstagabend und Freitagmittag (09.01.2025, 11:30 Uhr) ist es zu knapp 20 witterungsbedingten Einsätzen im Kreisgebiet gekommen.

In neun Fällen handelte es sich um Gefahrenstellen, in denen Autos oder Lkw auf der winterglatten Fahrbahn nicht weiterkamen oder sich festgefahren haben. Gegen 06:45 Uhr gewährte ein Lkw einem Auto-Fahrer auf der Dillenburger Straße in Burbach Hilfe. Der Lkw zog einen zuvor in den Graben gerutschten Pkw heraus. Dafür sperrte die hinzugerufene Polizei die Straße kurzfristig. Auch die Jägerstraße in Burbach musste gegen 07:20 Uhr kurzzeitig gesperrt werden, da ein Bus quer stand. Der Streudienst konnte Abhilfe schaffen, sodass der Bus seine Fahrt fortsetzen konnte.

Weitere acht Male wurden die Beamtinnen und Beamten zu Sachschadensunfällen alarmiert. So rutschten Autos in Gräben oder gegen Bäume, Garagen und Leitplanken. Auch ein Bus kollidierte mit einem Baum.

Gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Astenbergstraße in Bad Berleburg. Ersten Erkenntnissen nach geriet ein 23-jähriger Audi-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 52- jährigen Skoda-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser wird auf insgesamt ca. 50.000 Euro geschätzt. Abschlepper haben die Autos geborgen. Während der Unfallaufnahme war die Astenbergstraße für rund eine Stunde voll gesperrt.

"Wir sind froh, dass wir keine Verletzten im Kreisgebiet verzeichnen mussten", so Marcel Zirnsak, Leiter der Direktion Verkehr. "Gerade auf winterglatten Fahrbahnen ist es wichtig, die Geschwindigkeit und die Fahrweise an die Straßenverhältnisse anzupassen, damit alle sicher ans Ziel kommen."

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

