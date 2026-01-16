PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beamte glätten Wogen nach Streitigkeit

Sondershausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden am Donnerstagabend hilfesuchend von einer Frau aus Sondershausen kontaktiert, da sie mit ihrem Partner in einen lautstarken Streit geraten war. Polizisten kamen zum Einsatz, um sich der Situation anzunehmen und die Wogen zu glätten. Vor Ort konnte der Ursprung der Streitigkeit schnell ausgemacht werden - die Internetverbindung der Wohnung war abgerissen. Hierüber herrschte Uneinigkeit unter den Partnern und der Haussegen geriet erheblich in Schieflage.

Die fachkundigen Beamten der Sonderhäuser Polizei konnten den Familienfrieden wieder herstellen und die Wogen schnell glätten, indem sie das aus dem WLAN-Router herausgerissene Kabel, als unentgeltliche Serviceleistung, wieder einsteckten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

