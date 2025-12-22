PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Verkehrsunfall mit über 1 Promille

Hameln (ots)

In der Nacht von Freitag (20.12.2025) auf Samstag (21.12.2025), gegen 00:40 Uhr, kam es in der Koppenstraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Hamelner mit seinem Pkw Opel die Koppenstraße in Richtung Friedrich-Maurer-Weg. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw (Audi/Opel).

Weiterhin touchierte der Pkw ein Buschwerk und einen Grundstückszaun.

Weder der Unfallverursacher, noch seine beiden Mitfahrer (1x männlich/1x weiblich) wurden verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwerts entnommen.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 20-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

