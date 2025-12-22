Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Verkehrsunfall mit über 1 Promille
Hameln (ots)
In der Nacht von Freitag (20.12.2025) auf Samstag (21.12.2025), gegen 00:40 Uhr, kam es in der Koppenstraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Hamelner mit seinem Pkw Opel die Koppenstraße in Richtung Friedrich-Maurer-Weg. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw (Audi/Opel).
Weiterhin touchierte der Pkw ein Buschwerk und einen Grundstückszaun.
Weder der Unfallverursacher, noch seine beiden Mitfahrer (1x männlich/1x weiblich) wurden verletzt.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.
Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.
Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwerts entnommen.
Der Führerschein wurde beschlagnahmt.
Der 20-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.
