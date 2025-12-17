PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Überschlag nach Kollision - Verursacher unter Alkoholeinfluss

Holzminden (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) verursachte ein 23-Jähriger in Holzminden einen Autounfall, bei dem sich ein Pkw Mazda überschlug. Es gab mehrere Verletzte.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der junge Fahrer eines Pkw Peugeot gegen 19:20 Uhr die Nordstraße in Richtung Bundesstraße und bog im Bereich der Ampel auf die B64 ab. Der aus dem Landkreis Holzminden kommende Mann schaffte es an der Ampel nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und stieß mit dem Auto einer 41-jährigen Frau aus Holzminden zusammen. Diese näherte sich mit ihrem Auto auf der Bundesstraße aus Richtung Höxter kommend. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich das Auto der Frau, die bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der 23-Jährige und sein 21 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt und kamen zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Ein bei dem Unfallverursacher durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Zur Sicherung des Alkoholwertes wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Führerschein des jungen Fahrers wurde sichergestellt. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

